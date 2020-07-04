В Ярославской области пройдет охота на пьяных водителей

4 Июль 2020 2020-07-04T11:46:10+03:00

В Ярославской области будут проходить рейды по выявлению нетрезвых водителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В выходные дни, 4 и 5 июля, в Ярославской области будут проходить рейды Госавтоинспекции по выявлению нетрезвых водителей.

Что грозит нарушителям закона? В первую очередь, административная ответственность, то есть лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Во-вторых, штраф - 30 тысяч рублей. Это касается и водителей, которые откажутся проходить медицинское освидетельствование. За повторное нарушение предусмотрена уже уголовная статья.

Госавтоинспекция обращается к гражданам: не оставайтесь равнодушными, не позволяйте водителям садиться за руль в состоянии опьянения, сообщайте о фактах управления автомобилем нетрезвыми водителями по телефону 30-10-10.

ИСТОЧНИК KP.RU