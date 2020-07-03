В Ярославской области долги по зарплате составили 14,5 миллионов рублей

3 Июль 2020 2020-07-03T17:43:47+03:00

Ярославльстат опубликовал данные о долгах по зарплате в регионе на 1 июня этого года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

Ярославльстат опубликовал данные о долгах по зарплате в регионе на 1 июня этого года. Общая сумма долгов на 1 июня составила 14,5 миллиона рублей и это без учета тех организаций, которые из-за пандемии по коронавирусу полностью или частично прекратили работу.

За май суммарная задолженность по зарплате в регионе увеличилась на 7,1 миллиона, или на 95,5%. Свои деньги недополучили 552 ярославца – по сравнению в прошлым месяцем, их число увеличилось на 263 человека. В среднем, организации должны каждому работнику 26 373 рубля.

Самый крупный долг у ярославской организации: она не выплатила 157 своих работникам почти 7 миллионов рублей. На втором месте две фирмы Ростовского района с долгом в 2,8 миллиона. Замыкается тройку «лидеров» Ярославский район – там в должниках числятся две фирмы, 38 их сотрудников недополучили почти 2,5 миллиона.

224 тысячи рублей шести работникам задолжали в Рыбинске.

ИСТОЧНИК KP.RU