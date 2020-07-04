В Ярославском зоопарке бэби-бум

4 Июль 2020 2020-07-04T14:27:43+03:00

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В ярославском зоопарке наблюдается самый настоящий бэби-бум. Не так давно случилось пополнение в семье дагестанских туров. Малыш здоров и активен, сейчас питается молоком матери и ни на шаг от нее не отходит – передвигается за мамой хвостиком, но иногда проявляет интерес к собратьям.

Не так давно случилось пополнение в семье дагестанских туров. ФОТО: Ярославский зоопарк

Два очаровательных козлика хорошо себя чувствуют. ФОТО: Ярославский зоопарк

- Она очень любознательная и активна, хоть и немножко пуглива, что свойственно всем европейским ланям, - рассказывают специалисты зоопарка.

Маленькая лань очень любознательная и активна. ФОТО: Ярославский зоопарк

ИСТОЧНИК KP.RU