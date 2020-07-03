В Рыбинске благоустроят площадь Дерунова

3 Июль 2020 2020-07-03T15:40:42+03:00

Проект реконструкции разработают в этом году, а реализуют в 2021-м

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В Рыбинске подвели итоги голосования по губернаторскому проекту «Решаем вместе». Более половины жителей города отдали свои голоса за благоустройство площади имени Павла Федоровича Дерунова.

- За высокую активность Рыбинск может получить из областного бюджета не только гарантированные 30 миллионов рублей, но и бонус в размере 14,5 миллионов. Это позволит благоустроить саму площадь и поставить новый плоскостной фонтан, - написал на своей странице в социальной сети глава города Денис Добряков.

Проект реконструкции площади разработают в этом году, а сами работы выполнят в следующем, в год празднования 950-летия Рыбинска.

ИСТОЧНИК KP.RU