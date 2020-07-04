Ярославна затопила всех соседей нечистотами, но не давала ремонтировать трубу

4 Июль 2020 2020-07-04T10:07:00+03:00

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В квартире жительницы Дзержинского района прорвало канализационную трубу, нечистоты затопили всех соседей снизу, в квартирах и в подъезде стоял специфический малоприятный запах, воду пришлось отключить. Но, даже несмотря на все это, женщина как отказывалась пускать в свою квартиру ремонтную бригаду, так и продолжала это делать.

- Жильцы дома неоднократно обращались с жалобами на соседку, в результате чего представители районной администрации были вынуждены обратиться в суд. Он удовлетворил исковые требования об обеспечении доступа в квартиру для проведения ремонта, - рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Приставы не раз приходили к проблемной жительнице дома, но та упорно не открывала дверь. И тогда сотрудники ведомства решили взять женщину измором: расположились на лестничной клетке дожидаться, когда та все же выйдет из квартиры. Понадобилось несколько часов, чтобы женщина открыла дверь. Специалисты сделали ремонт, жильцы дома избавились от неприятного запаха и в квартирах наконец-то появилась вода, которой они были лишены из-за аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU