В центре Ярославля 3 июля ограничат движение транспорта
Временные ограничения будут действовать с 17:00 до 23:30
В Ярославле 3 июля ограничат движение транспортаФото: Мэрия Ярославля
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Сегодня, 3 июля, в областном центре временно ограничат движение транспорта. Связано это с проведением праздничных мероприятий, посвященных присвоению Ярославлю звания «Город трудовой доблести».
- С 17:00 до 23:30 будет ограничено движение транспорта на участках улиц Которосльная набережная, Почтовая, Подзеленье, Андропова, Первомайская, площадь Челюскинцев, Волжский спуск, - сообщили в городской мэрии.
Кроме того, на указанных улицах ограничат остановку и стоянку машин. Ярославцев просят быть внимательными и соблюдать ПДД.
ИСТОЧНИК KP.RU