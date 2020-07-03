В центре Ярославля 3 июля ограничат движение транспорта

3 Июль 2020 2020-07-03T15:05:40+03:00

Временные ограничения будут действовать с 17:00 до 23:30

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Сегодня, 3 июля, в областном центре временно ограничат движение транспорта. Связано это с проведением праздничных мероприятий, посвященных присвоению Ярославлю звания «Город трудовой доблести».

- С 17:00 до 23:30 будет ограничено движение транспорта на участках улиц Которосльная набережная, Почтовая, Подзеленье, Андропова, Первомайская, площадь Челюскинцев, Волжский спуск, - сообщили в городской мэрии.

Кроме того, на указанных улицах ограничат остановку и стоянку машин. Ярославцев просят быть внимательными и соблюдать ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU