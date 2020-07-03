В Ярославской области появится еще один IT-клуб

3 Июль 2020 2020-07-03T17:20:49+03:00

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Осенью этого года на базе Тутаевского политехнического техникума откроется IT-клуб. Об этом сообщает пресс-служба департамента образования Ярославской области.

- Задача нового IT-клуба - обеспечить доступное образование для детей в сфере информационных технологий. На покупку оборудования из федерального и областного бюджетов выделили больше 13 миллионов рублей. Кроме того, в региональной казне предусмотрели средства и на проведение ремонта, - отметила директор департамента образования Ирина Лобода.

Дети в возрасте от 5 до 18 лет будут изучать такие направления, как «Программирование роботов», «Мобильная разработка», «Системное администрирование» и другие. Сейчас будущие преподаватели проходят обучение по основным программам работы центра.

ИСТОЧНИК KP.RU