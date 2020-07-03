2020-07-03T14:31:15+03:00
Общество

В Ярославской области ожидается гроза и сильный ветер

Спасатели предупредили об ухудшении погоды
Полина Вачнадзе
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В Ярославской области ожидается гроза и сильный ветер. Скриншот с сайта GismeteoВ Ярославской области ожидается гроза и сильный ветер. Скриншот с сайта Gismeteo
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В Ярославской области завтра, 4 июля, ожидается ухудшение погоды. Возможны сильные осадки, гроза, усиление ветра до 18 метров в секунду.

По данным Gismeteo, в субботу в Ярославле ожидается температура от 18 до 24 градусов, переменная облачность. В воскресенье, 5 июля, в Ярославле до 26 градусов, малооблачно, но обещают небольшой дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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