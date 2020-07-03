На ярославские свадьбы разрешили приглашать родню и друзей
Торжественные церемонии снова будут проводить «при народе»
Торжественные церемонии снова будут проводить «при народе»Фото: Мэрия Ярославля
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На торжественные церемонии бракосочетания разрешили приглашать друзей и родственников жениха и невесты. Все последние месяцы роспись проходила в скромной обстановке: молодожены могли взять с собой только фотографа.
При этом меры предосторожности, рекомендованные Роспотребнадзором, по-прежнему соблюдаются. Разрешено не более 10 гостей и они обязаны надеть защитные маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию. Исключение делается только для жениха с невестой.
В июне, несмотря на все ограничения, в брак вступили 266 пар.
ИСТОЧНИК KP.RU