2020-07-03T16:36:30+03:00
Происшествия

В Ярославской области за сутки сбили шесть велосипедистов

Два человека пострадали
Полина Вачнадзе
Поделиться:
В Ярославской области за сутки сбили шесть велосипедистовВ Ярославской области за сутки сбили шесть велосипедистовФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

За один только день, 2 июля, в Ярославской области в ДТП попали шесть велосипедистов. В Рыбинске авария произошла на улице Пестеля, на нерегулируемом перекрестке. По предварительной информации, водитель ВАЗ наехал на велосипедиста, а потом скрылся с места ДТП. 61-летний пострадавший нуждается в лечении.

Го горячим следам полицейские быстро установили сбежавшего водителя – им оказался 31-летний мужчина, который не имел права садиться за руль. На него было составлено несколько протоколов.

По всем шести фактам ДТП проводятся проверки, устанавливаются обстоятельства аварий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославской области долги по зарплате составили 14,5 миллионов рублей
В Ярославской области появится еще один IT-клуб
В Ярославской области 6 июля откроют загородные лагеря
В Ярославской области за сутки сбили шесть велосипедистов
В Ярославле стадион «Шинник» отдали футбольному клубу
В Рыбинске благоустроят площадь Дерунова
В центре Ярославля 3 июля ограничат движение транспорта
В Ярославской области ожидается гроза и сильный ветер
На ярославские свадьбы разрешили приглашать родню и друзей
В Ярославской области рестораны без летних веранд будут закрыты до 15 июля
В Ярославле задержали рецидивистку с героином
С 4 июля в Ярославской области открываются гостиницы
Ярославец напал на инспектора ДПС
В Ярославле Тверицкий пляж закрыли для купания из-за плохого качества воды
В Ярославской области увеличится число дежурных групп в детских садах
Ярославская область на 7 месте в России по числу заболевших онкологией
Из Ярославля можно будет летать по всем направлениям сети «Аэрофлота»
В Ярославле с балкона упал 4-летний ребенок
В Ярославле раскрыта дерзкая кража шиншиллы
Филиал «Россети Центр Ярэнерго» продолжает дистанционный курс электробезопасности
Ярославец через суд расторг договор с автосалоном
Ярославский застройщик не сможет приступить к работе, пока не погасит долг
Житель Ярославской области получил срок за насилие над женой
На Городском Валу в Ярославле установят модульную тяговую подстанцию
Создатели фильма о хоккеистах «Локомотива» написали ответное письмо руководству клуба
Ярославский «Локомотив» против съемок фильма о трагедии 7 сентября 2011 года
В Ярославской области агрессивная лиса напала на людей
Премьера концерта группы «Мумий Тролль» состоится в видеосервисе Wink
В Ярославле впервые пройдет медицинский онлайн-конгресс