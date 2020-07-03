В Ярославской области за сутки сбили шесть велосипедистов
За один только день, 2 июля, в Ярославской области в ДТП попали шесть велосипедистов. В Рыбинске авария произошла на улице Пестеля, на нерегулируемом перекрестке. По предварительной информации, водитель ВАЗ наехал на велосипедиста, а потом скрылся с места ДТП. 61-летний пострадавший нуждается в лечении.
Го горячим следам полицейские быстро установили сбежавшего водителя – им оказался 31-летний мужчина, который не имел права садиться за руль. На него было составлено несколько протоколов.
По всем шести фактам ДТП проводятся проверки, устанавливаются обстоятельства аварий.
ИСТОЧНИК KP.RU