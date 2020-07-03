2020-07-03T15:59:21+03:00
Спорт

В Ярославле стадион «Шинник» отдали футбольному клубу

Сделано это для улучшения материально-технической базы академии футбола
Полина Вачнадзе
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В Ярославле стадион «Шинник» отдали футбольному клубуВ Ярославле стадион «Шинник» отдали футбольному клубуФото: Мэрия Ярославля
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В Ярославле одно из самых крупных спортивных сооружений города – стадион «Шинник» - передали в управление футбольного клуба. Это должно улучшить материально-техническую базу академии футбола «Шинник», где готовят юных спортсменов. Кроме того, передача стадиона поможет создать условия, приемлемые для проведения соревнований профессиональных клубов.

Стадион будет использоваться клубом на безвозмездной основе. После скандала, который разразился из-за несостоявшегося матча, инфраструктуру стадиона значительно улучшили: на основном поле сделали натуральный газон, на запасном – искусственное покрытие. Уложено новое поле 40 на 20 метров, на котором будут тренироваться и играть юные футболисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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