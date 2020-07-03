В Ярославской области увеличится число дежурных групп в детских садах

3 Июль 2020 2020-07-03T11:25:23+03:00

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О расширении дежурных групп в детских садах с 6 июля на своей странице в социальной сети рассказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. При этом процесс возвращения малышей в сады будет упрощен: теперь родители не должны иметь справку с места работы, но им в обязательном порядке придется предоставить медзаключение об отсутствии контакта с больными.

По словам губернатора, родители могут получить заключение самостоятельно, но есть и другой вариант.

- Чтобы не создавать очереди в поликлиниках организуем все централизованно. Информацию будут запрашивать сами дошкольные учреждения – списки тех, кто собирается выйти в сад, они передадут в медучреждения и затем уведомят семьи о получении разрешения, - сказал Дмитрий Миронов.

Так как на получение всех данных требуется время, родителей попросили заранее определиться, будут ли дети ходить в сад.

Полное открытие детских садов произойдет только на третьем этапе снятия ограничений, наш регион пока находится на втором. Однако, по словам главы области, уже на следующей неделе откроется ряд учреждений. Каких именно, он обещал рассказать позже.

ИСТОЧНИК KP.RU