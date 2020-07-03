Ярославская область на 7 месте в России по числу заболевших онкологией
Названы регионы с самой высокой заболеваемостью раком
Названы регионы с самой высокой заболеваемостью ракомФото: Олег ЗОЛОТО
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Минздрав опубликовал данные по заболеваемости онкологией за 2019 год. Ярославская область находится в десятке регионов по количеству злокачественных новообразований – мы на седьмом месте.
В тройке лидеров Архангельская, Бранская, Сахалинская области, за ними следуют Мордовия и Пензенский регион. Ярославская область идет после Орловской – у нас в 2019 году на 100 тысяч населения регистрировалось 543 новых злокачественных образований.
Меньше всего раком болеют в Дагестане.
ИСТОЧНИК KP.RU