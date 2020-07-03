Из Ярославля можно будет летать по всем направлениям сети «Аэрофлота»
Трансферы через Шереметьево будут летать с 3 августа
Рейсы будут выполняться пять раз в неделюФото: Правительство Ярославской области
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С 3 августа из ярославской Туношны на самолетах «Аэрофлота» можно будет добраться трансфером через Шереметьево в любую точку маршрутной сети альянса «SkyTeam». Первый рейс из Москвы запланирован на 2 августа.
Это позволит жителям Ярославской области и соседних регионов с большим комфортом летать по России и за ее пределы. Маршрутная сеть компании насчитывает более 140 направлений, пояснили в правительстве области.
Рейсы будут выполняться пять раз в неделю. Из Москвы – в 21:05, из Ярославля – в 6:40. Полет займет 50 минут.
ИСТОЧНИК KP.RU