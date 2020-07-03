В Ярославле с балкона упал 4-летний ребенок
В Ярославле еще один ребенок из-за недосмотра взрослых упал с высоты. ЧП произошло в Ленинском районе города на улице Кузнецова. Из балкона квартиры на втором этаже упал 4-летний мальчик. С травмами малыша госпитализировали в больницу.
По предварительной информации, в это время дома находились взрослые.
- В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка по данному факту, устанавливаются все обстоятельства случившегося, - сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.
Полиция просит родителей не оставлять маленьких детей без присмотра даже на короткий промежуток времени. Не держите окна открытыми и помните, что москитные сетки не являются защитой от выпадения.
ИСТОЧНИК KP.RU