В Ярославле с балкона упал 4-летний ребенок

3 Июль 2020 2020-07-03T10:10:36+03:00

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В Ярославле еще один ребенок из-за недосмотра взрослых упал с высоты. ЧП произошло в Ленинском районе города на улице Кузнецова. Из балкона квартиры на втором этаже упал 4-летний мальчик. С травмами малыша госпитализировали в больницу.

По предварительной информации, в это время дома находились взрослые.

- В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка по данному факту, устанавливаются все обстоятельства случившегося, - сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

Полиция просит родителей не оставлять маленьких детей без присмотра даже на короткий промежуток времени. Не держите окна открытыми и помните, что москитные сетки не являются защитой от выпадения.

ИСТОЧНИК KP.RU