В Ярославле раскрыта дерзкая кража шиншиллы

3 Июль 2020 2020-07-03T09:27:28+03:00

Животное украли для перепродажи. Скриншот с видео УМВД России по Ярославской области

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Ярославские полицейские раскрыли кражу дорогого зверька из зоомагазина. Похититель просто открыл клетку, забрал оттуда шиншиллу, спрятал ее в сумку и, незамеченный продавцами и остальными покупателями, скрылся. Сумма ущерба составила 2,5 тысяч рублей.

Как потом оказалось, похищенного пушистого мужчина собрался продать и даже уже разместил информацию на сайте бесплатных объявлений. Но довести дело до конца ярославцу не удалось – его задержали, шиншиллу забрали и вернули в родную клетку зоомагазина.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области, возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU