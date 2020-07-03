В Ярославле раскрыта дерзкая кража шиншиллы
Ярославские полицейские раскрыли кражу дорогого зверька из зоомагазина. Похититель просто открыл клетку, забрал оттуда шиншиллу, спрятал ее в сумку и, незамеченный продавцами и остальными покупателями, скрылся. Сумма ущерба составила 2,5 тысяч рублей.
Как потом оказалось, похищенного пушистого мужчина собрался продать и даже уже разместил информацию на сайте бесплатных объявлений. Но довести дело до конца ярославцу не удалось – его задержали, шиншиллу забрали и вернули в родную клетку зоомагазина.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области, возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU