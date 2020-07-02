Филиал «Россети Центр Ярэнерго» продолжает дистанционный курс электробезопасности

2 Июль 2020 2020-07-02T17:15:16+03:00

Участие в видеоконференции приняли более 60 сотрудников структур и ведомств из всех районов

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Филиал «Россети Центр Ярэнерго» провел второе онлайн-занятие дистанционного курса электробезопасности для специалистов территориальных комиссий и отделов по делам несовершеннолетних, представителей УМВД России по Ярославской области в рамках областного методического совета в Правительстве региона. Участие в видеоконференции приняли более 60 сотрудников структур и ведомств из всех районов.

Ярославские энергетики приняли участие в мероприятии такого формата впервые, несмотря на то, что работу по профилактике электробезопасности ведут на протяжении многих лет. Тема предупреждения детского электротравматизма вызвала живой интерес у слушателей и ранее затрагивались крайне редко. Как обезопасить детей от воздействия электрического тока, о каких предупредительных знаках и об их размещении на электроустановках должны знать взрослые и дети, а также о возможных последствиях несоблюдения элементарных правил рассказал заместитель главного инженера – начальник управления производственной безопасности и производственного контроля Олег Лазаев.

- Детям следует регулярно напоминать о правильном выборе мест для игр — подальше от линий электропередачи и подстанций, - отметил Олег Михайлович. - К трагическим последствиям приводят сэлфи вблизи электроустановок, проникновение на территорию энергообъектов, неосторожные и необдуманные действия взрослых при проведении строительных работ.

Энергетики продемонстрировали данные статистики электротравматизма сторонних лиц на энергообъектах электросетевого комплекса Российской Федерации, познакомили с типичными несчастными случаями летальных исходов и тяжкими последствиями для здоровья, зафиксированными в ряде регионов страны. Заместитель начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Ярославской области Светлана Морозова отметила, что в регионе за последние годы несчастных случаев с электротравматизмом зарегистрировано не было.

- По инициативе сотрудников Ярэнерго один из вопросов, рассматриваемых на заседании, был посвящен профилактике детского электротравматизма. Тема показалась нам важной и требующей особого внимания, поэтому уже этим летом мы продолжим работать совместно с энергетиками в данном направлении, - подчеркнула Ирина Шишакова, начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав управления по социальной и демографической политике Правительства Ярославской области.

Специалисты Ярэнерго уверены, что объединение усилий при проведении такой профилактической работы с населением позволит усилить бдительность взрослых и осторожность детей. Итогом этой онлайн-встречи стали договоренности между структурами-участниками о продолжении совместной деятельности с филиалом Ярэнерго в новом дистанционном формате. Первый онлайн-урок в рамках дистанционного курса электробезопасности состоялся в июне для 73 учеников школы программирования «Coddy», которая работает в период каникул в Музее занимательных наук в Ярославле.