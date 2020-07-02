2020-07-02T15:23:07+03:00
Общество

Ярославский застройщик не сможет приступить к работе, пока не погасит долг

У него арестовали земельный участок, на котором он должен был возвести 9-квартирный дом
Полина Вачнадзе
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Должник приобрел недвижимость в кредит, и с тех пор не выходил на связь ни с кредиторами, ни с судебными приставами. ФОТО: УФССП по Ярославской областиДолжник приобрел недвижимость в кредит, и с тех пор не выходил на связь ни с кредиторами, ни с судебными приставами. ФОТО: УФССП по Ярославской области
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Ярославский строитель лишился квартиры и земельного участка, на котором он собирался строить 9-квартирный дом с мансардами и встроенными гаражами. Своего имущества мужчина лишился временно, но может окончательно с ним распрощаться, если не погасит долг перед кредиторами. А долг накопился порядочный – более 6 миллионов рублей.

- Должник приобрел недвижимость в кредит, и с тех пор не выходил на связь ни с кредиторами, ни с судебными приставами. Было установлено, что мужчина имеет в поселке Красный Бор недвижимость, которая и была арестована, - сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Теперь, если должник оперативно не найдет деньги, арестованное имущество передадут на торги. По предварительной оценке, его стоимость – более 7 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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