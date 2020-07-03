2020-07-03T13:30:32+03:00
Происшествия

В Ярославле задержали рецидивистку с героином

Жительницу Брагина арестовали за покушение на сбыт 26 свертков с наркотиками
Полина Вачнадзе
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В Ярославле задержали рецидивистку с героиномВ Ярославле задержали рецидивистку с героиномФото: Алексей БУЛАТОВ
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26 свертков с героином – именно столько наркотика приобрела 24-летняя ярославна для своего незаконного бизнеса. Запрещенное вещество она собиралась потом разложить по тайникам и продать наркозависимым людям. Но не получилось.

- В рамках оперативно-розыскного мероприятия женщина была задержана в Дзержинском районе. Исследование показало, что в свертках находится героин весом 41 грамм, – прокомментировали в прокуратуре Дзержинского района Ярославля.

Ранее девушка была осуждена за кражу. Учитывая это, суд решил заключить ее под стражу. Подозреваемой грозит от 10 до 20 лет лишения свободы по статье «Покушение на сбыт наркотических веществ в крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU

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