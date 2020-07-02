2020-07-02T14:53:04+03:00
Происшествия

Житель Ярославской области получил срок за насилие над женой

На 2,5 года его ограничили в свободе передвижений
Полина Вачнадзе
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Дважды обвиняемый угрожал женщине убийствомДважды обвиняемый угрожал женщине убийствомФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На скамье подсудимых за истязания над собственной женой оказался 47-летний житель Гаврилов-Ямского района.

Как установило следствие, на протяжение более чем полугода – все происходило в 2019 году – муж, пользуясь своим физическим превосходством, не раз избивал свою супругу, и «совершал иные насильственные действия, причиняя ей каждый раз физические и психические страдания».

- Дважды обвиняемый угрожал женщине убийством, потерпевшая восприняла их реально и опасалась осуществления угроз, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Мужчину признали виновным. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на 2,5 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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