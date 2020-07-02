На Городском Валу в Ярославле установят модульную тяговую подстанцию
В Ярославле на Городском Валу за счет девелопера 3-RED. Застройщик вместе с возведением жилого комплекса взял на себя и обязанности по обустройству транспортной инфраструктуры.
При разработке проекта была задача сохранить существующую сеть троллейбусных маршрутов. Поэтому новый объект установят недалеко от действующей подстанции и перенесут на него весь действующий функционал, сообщили в пресс-службе мэрии.
Новая подстанция имеет большой запас мощности и в два раза по этому показателю превосходит старую, капитальную. Станцию можно использовать и для питания новых маршрутов. Кроме того, компактные размеры позволяют установить ее в любой точке города.
Новую подстанцию планируют сдать в июле этого года. Все работы будут происходить без остановки общественного транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU