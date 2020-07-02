На Городском Валу в Ярославле установят модульную тяговую подстанцию

2 Июль 2020 2020-07-02T14:12:40+03:00

По мощности она в два раза превосходит старую капитальную

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В Ярославле на Городском Валу за счет девелопера 3-RED. Застройщик вместе с возведением жилого комплекса взял на себя и обязанности по обустройству транспортной инфраструктуры.

При разработке проекта была задача сохранить существующую сеть троллейбусных маршрутов. Поэтому новый объект установят недалеко от действующей подстанции и перенесут на него весь действующий функционал, сообщили в пресс-службе мэрии.

Новая подстанция имеет большой запас мощности и в два раза по этому показателю превосходит старую, капитальную. Станцию можно использовать и для питания новых маршрутов. Кроме того, компактные размеры позволяют установить ее в любой точке города.

Новую подстанцию планируют сдать в июле этого года. Все работы будут происходить без остановки общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU