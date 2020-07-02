2020-07-02T12:36:19+03:00
Общество

Премьера концерта группы «Мумий Тролль» состоится в видеосервисе Wink

Выступления в Санкт-Петербурге и Москве были стартовыми для большого концертного тура группы, который внезапно поставил на паузу COVID-19
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Премьера концерта группы «Мумий Тролль» состоится в видеосервисе WinkПремьера концерта группы «Мумий Тролль» состоится в видеосервисе Wink
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Видеосервис Wink представляет цифровую премьеру большого живого концерта «С Новым годом, Крошка!» группы «Мумий Тролль», записанного в декабре 2019 года. Выступления в Санкт-Петербурге и Москве были стартовыми для большого концертного тура группы, который внезапно поставил на паузу COVID-19.

Подготовка программы «С Новым годом, Крошка!» велась более года с привлечением международной команды видео-операторов, сценографов, программистов, декораторов и даже архитекторов, которые вместе создавали новую концертную реальность группы «Мумий Тролль». Концерт сопровождается ярким видеорядом со множеством спецэффектов: для съемок музыканты демонстрировали самые неожиданные таланты — от подводного плавания до цирковой эквилибристики.

Концерт будет доступен со 2 июля 2020 года - именно в этот день отмечается 160-летие Владивостока, родного города лидера группы Ильи Лагутенко. Как известно, один из самых известных и любимых хитов группы - песня «Владивосток 2000». В специальном видеообращении почетный гражданин Владивостока Илья Лагутенко поздравил всех земляков с Днем города. 3 июля в рамках проекта Wink Live состоится показ концерта на телеканале «Всё ТВ».

- Этим летом нам пришлось притормозить и держать «социальную дистанцию». Но мы знаем, как быть вместе, даже находясь на расстоянии. Включайте наш концерт и пойте, танцуйте и мечтайте вместе с нами. С радостью поздравляю родной Владивосток с Днем города — «мне чайки здесь запели на родном языке». Всем землякам радости и добра. “Наступят времена почище” — уйдет COVID-19 и мы обязательно встретимся снова! — отметил лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко.

На концертах прозвучали любимые песни «Мумий Тролля» самых разных жанров и лет. Кстати, в дни концертов заглавная песня «С Новым годом, Крошка!» достигла полного совершеннолетия — ей исполнился 21 год. Многотысячный зал подпевал и другим хитам группы разных лет — «Невеста», «Утекай», «Медведица», «Девочка», и, конечно, «Владивосток 2000», сообщает пресс-служба "Ростелеком".

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