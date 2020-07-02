В Ярославле впервые пройдет медицинский онлайн-конгресс

2 Июль 2020 2020-07-02T12:33:23+03:00

Благодаря новому формату примут участие около 3 000 человек, в том числе эксперты из 11 стран мира

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Ярославский эндоскопический симпозиум «YES», в этом году отмечающий свое 20-летие, впервые в своей истории 3-4 июля 2020 года пройдет в новом онлайн-формате. Несмотря на это, а точнее, благодаря этому «цифровому переключателю», участники по всей России и всему миру смогут получить огромный объем информации, яркие эмоции от общения, мастер-классов и дискуссий с ведущими отечественными и международными экспертами, а также уникальных живых эндоскопических видео-демонстраций прямо из операционных.

Официальным организатором симпозиума традиционно является Группа компаний «Волга групп». Большинство стран уже прошли пик пандемии и возобновили или вот-вот начнут оказывать рутинные эндоскопические услуги в полном объеме. «YES on AiR» помогает эндоскопическому сообществу оставаться в курсе событий в эти трудные времена, совершенствовать свои компетенции, поддерживать дружеские связи с самыми титулованными специалистами в области эндоскопии и смежных направлений современной медицины.

Ярославский эндоскопический симпозиум за 20 лет существования приобрел огромную популярность за счет высочайшего уровня участвующих в нем экспертов, спикеров, докладчиков, а самое главное - за счет уникальной практической части и мастер-классов. Онлайн формат позволил укрепить репутацию «YES» в этом аспекте - новейшие научные и практические достижения в эндоскопии будут представлены самыми авторитетными специалистами не только из России, но и из Италии, Испании, Нидерландов, Бельгии, Великобритании, США, Германии, Польши, Хорватии, Японии.

В насыщенной программе симпозиума - выступления и доклады 20-ти ведущих спикеров и экспертов о настоящем и будущем мирового здравоохранения и новых вызовах, стоящих перед ним, о последних обновлениях, тонкостях и нюансах визуализации, методиках, критериях качества в эндоскопии и других областях, и даже - о влиянии искусственного интеллекта на медицину. Важно отметить, что все выступления обеспечены качественным синхронным переводом.

Ярославский эндоскопический симпозиум «YES» должен стать крутым стартом посткарантинного сезона конгресс-туризма в Ярославле, несмотря на то, что он проходит в онлайн формате: это великолепный шанс заявить о своих возможностях на весь мир и спозиционировать Ярославль как современную площадку для будущих традиционных оффлайн событий, где возможно использовать цифровые технологии, демонстрируя новые инструменты обучения и делового общения в онлайн-мире без границ.