В Ярославской области агрессивная лиса напала на людей

2 Июль 2020 2020-07-02T12:46:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тутаевском районе вчера, 1 июля, агрессивная лиса напала на местных жителей. На место оперативно выехал егерь из Чебаковского охотхозяйства, к его приезду животное уже поймала охотничья собака.

Дикого зверя отправили на исследование в лаборатории – лису проверят на бешенство, пояснили в департаменте охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области. Результаты проб биоматериала будут известны в ближайшее время. Их с нетерпением ждут тутаевцы, пострадавшие от нападения животного – людям пришлось обратиться в больницу.

Сегодня, 2 июля, утром поступило еще одно сообщение – на территории поселка заметили еще одну лисицу. Для проверки информации на место выехали специалисты.

Они еще раз напоминают: при встрече с диким зверем не нужно гладить или пытаться его покормить. Это всегда огромный риск.

О появлении животного в населенном пункте следует незамедлительно сообщать по телефонам горячих линий: (4852)78-61-62, 40-19-15, 8-920-142-30-66, либо сообщить в полицию по телефону 102 или по единому номеру телефона экстренных служб 112.

ИСТОЧНИК KP.RU