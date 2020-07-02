Ярославцев просят сдать макулатуру и помочь бездомным животным

2 Июль 2020 2020-07-02T12:05:40+03:00

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Приют «Ковчег» просит всех неравнодушных ярославцев помочь бездомным животным. Уже в девятый раз приют проводит благотворительный сбор макулатуры. Все желающие могут сдать ненужные книги, журналы, старые газеты, бумагу и картон. Принимают макулатуру в стопках. Чтобы «помощь» не рассыпалась при погрузке в машину, ее нужно не просто собрать, но, если это необходимо, просушить, связать и упаковать в коробку или пакет.

По всем вопросам можно обращаться по телефону 90-49-03 (Екатерина). Место сбора – приют «Ковчег». Обратите внимание, что туда пускают только в медицинской маске.

ИСТОЧНИК KP.RU