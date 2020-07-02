В Ярославле проявился «Дом прЕзрения ближнего»

2 Июль 2020 2020-07-02T11:35:57+03:00

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Грамотные ярославцы обратили внимание на табличку, которая появилась на здании на улице Андропова. Ошибка в одной лишь букве кардинально изменила значение слова и вместо «Дома прИзрения ближнего» (благотворительного учреждения, дававшее приют сиротам, пожилым и убогим), жители Ярославля и гости города видят «Дом прЕзрения ближнего». Согласитесь, получился совершенно иной смысл.

Здание было построено в 1786 году по инициативе ярославского наместника Алексея Мельгунова и по проекту архитектора Ивана Левенгагена. В доме призрения должны были воспитываться и получать образование сироты.

ИСТОЧНИК KP.RU