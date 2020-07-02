2020-07-02T11:35:57+03:00
Общество

В Ярославле проявился «Дом прЕзрения ближнего»

Ошибка существенно изменила значение слова
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Изменить размер текста:

Грамотные ярославцы обратили внимание на табличку, которая появилась на здании на улице Андропова. Ошибка в одной лишь букве кардинально изменила значение слова и вместо «Дома прИзрения ближнего» (благотворительного учреждения, дававшее приют сиротам, пожилым и убогим), жители Ярославля и гости города видят «Дом прЕзрения ближнего». Согласитесь, получился совершенно иной смысл.

Здание было построено в 1786 году по инициативе ярославского наместника Алексея Мельгунова и по проекту архитектора Ивана Левенгагена. В доме призрения должны были воспитываться и получать образование сироты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ярославский «Локомотив» против съемок фильма о трагедии 7 сентября 2011 года
В Ярославской области агрессивная лиса напала на людей
Премьера концерта группы «Мумий Тролль» состоится в видеосервисе Wink
В Ярославле впервые пройдет медицинский онлайн-конгресс
Ярославцев просят сдать макулатуру и помочь бездомным животным
В Ярославле проявился «Дом прЕзрения ближнего»
Жительницу Ростова будут судить за обман молодых мам
Почти 70% ярославских избирателей проголосовали за поправки в Конституцию
В Ярославле задержали мужчину, который был в федеральном розыске
В Ярославском районе загорелся частный дом: погиб один человек
Более полумиллиона ярославцев приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию
Декан ярославского вуза отметил высокий уровень организации голосования по поправкам в Конституцию
Сергей Бабуркин: «Голосование по поправкам в Конституцию – это реальное участие граждан в делах государства»
В Ярославле начали работать фонтаны
В Ярославской области явка избирателей к 15 часам составила 50,92%
Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» выступил против съемок фильма о погибшей команде
Главный день голосования: #ЯрКонституция распределит сотни подарков между пришедшими
Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Ярославской области 1 июля 2020: на 12 часов проголосовали 46,67% жителей региона
Евгений Чуркин: «Важно проголосовать, чтобы не жалеть о том, что твой объект не попал в программу»
В Ярославской области трехлетний ребенок выпал из окна
На протяжении всего основного дня голосования по поправкам в Конституцию в Ярославской области будет работать ситуационный центр
Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Ярославской области 1 июля 2020: явка избирателей на 10 утра составила 44,98%
Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Ярославской области 1 июля 2020: открылись 858 избирательных участков
В Ярославле ищут 24-летнего молодого человека