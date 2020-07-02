2020-07-02T10:53:40+03:00
Происшествия

Жительницу Ростова будут судить за обман молодых мам

Студентка продавала через Интернет несуществующие детские вещи
Полина Вачнадзе
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Студентка продавала через Интернет несуществующие детские вещи. ФОТО: пресс-служба УМВД России по Ярославской областиСтудентка продавала через Интернет несуществующие детские вещи. ФОТО: пресс-служба УМВД России по Ярославской области
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В Ростове завершено расследование уголовного дела по статье «Мошенничество». По версии следствия, на юной жительнице города 12 преступлений, совершенных при помощи Интернета.

Как следует из материалов уголовного дела, на преступный путь студентка среднего специального учебного заведения встала еще в 2018 году. В одной из социальных сетей она создала страницу, на которой с большой скидкой «продавала» детскую одежду и обувь. «Работала» предпринимательнице по 100-процентной предоплате, также другая сторона должна была оплатить стоимость пересылки. Если сумма получалась очень высокой, чтобы не спугнуть покупательницу, девушка соглашалась на оплату половины стоимости товара. Неотправленные покупки были на суммы от 2 до 7 тысяч рублей. После того, как деньги «падали» на банковскую карту, продавец переставала выходить на связь и не отвечала на звонки.

- Никакого товара у нее изначально не было, были только красивые картинки, которые использовались для совершения мошеннических действий. Потерпевшими стали женщины из разных регионов – от Санкт-Петербурга до Владивостока, желающие приобрести товары для детей по заманчивым ценам, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Расследование уголовного дела завершено, девушка признала свою вину. Ей грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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