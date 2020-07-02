В Ярославле задержали мужчину, который был в федеральном розыске
Увидев патруль, он попытался скрыться
Мужчина представился чужим именем. ФОТО: Управление Росгвардии по Ярославской области
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Мужчину, который вел себя подозрительно, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии заметили в Ленинском районе, на улице Юности. Документов при себе у ярославца не оказалось, поэтому, для установления личности, его доставили в отдел полиции.
- В ходе проверки по базе данных выяснилось, что мужчина представился чужим именем. Он разыскивается правоохранительными органами за преступление, совершенное в Рыбинске, - рассказали в в пресс-службе Управления Росгвардии по Ярославской области.
В федеральном розыске ярославец находился за грабеж.
ИСТОЧНИК KP.RU