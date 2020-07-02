В Ярославле задержали мужчину, который был в федеральном розыске

2 Июль 2020 2020-07-02T09:19:03+03:00

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Мужчину, который вел себя подозрительно, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии заметили в Ленинском районе, на улице Юности. Документов при себе у ярославца не оказалось, поэтому, для установления личности, его доставили в отдел полиции.

- В ходе проверки по базе данных выяснилось, что мужчина представился чужим именем. Он разыскивается правоохранительными органами за преступление, совершенное в Рыбинске, - рассказали в в пресс-службе Управления Росгвардии по Ярославской области.

В федеральном розыске ярославец находился за грабеж.

ИСТОЧНИК KP.RU