2020-07-01T20:01:39+03:00
Общество

Более полумиллиона ярославцев приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию

104613 человек, более 10 процентов жителей Ярославской области, пришли сегодня, 1 июля, на участки для голосования, чтобы выразить свое отношение к внесению изменений в Конституцию РФ
Мария СОКОЛОВА
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Такие данные по состоянию на 18 часов озвучил глава Избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.

– Общая явка нарастающим итогом по всем дням голосования составляет 53,33 процента. В абсолютном выражении это 524 178 избирателей, —сообщил Олег Захаров. – Это достаточно большой показатель как для области в целом, так и для сегодняшнего дня, потому что до этого было все-таки шесть дней для того, чтобы проголосовать. Кто-то это сделал в обычном порядке, кто-то проголосовал у себя во дворе.

Сельские территории демонстрируют большую явку, крупные города голосуют менее активно. Такая картина, по наблюдениям главы облизбиркома, для нашей области традиционна для всех выборов.

Голосование проходит без серьезных нарушений, жалоб и эксцессов.

– За все время поступило всего 9 жалоб, и из них только три касались возможных нарушений, остальные затрагивали процедуры. Мы их проверили, – подвел итог Олег Захаров, - и нарушений не нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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