2020-07-01T19:56:29+03:00
Общество

Декан ярославского вуза отметил высокий уровень организации голосования по поправкам в Конституцию

Это отметил член Общественной палаты Ярославской области, декан юридического факультета ЯрГУ им. Демидова Артем Иванчин
Мария СОКОЛОВА
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Сегодня, 1 июля, он от лица Общественной палаты вместе с коллегами проинспектировал ряд избирательных участков.

– УИКи в настоящее время решают две задачи. Все должно быть корректно с точки зрения юриспруденции – обеспечение тайны голосования, установление кабинок, корректность списков голосующих и так далее. Вторая задача – санитарно-эпидемиологическая. Никогда раньше она так остро не стояла. И здесь чувствуется хорошая подготовка, – рассказал о своих впечатлениях Артем Владимирович. – Куда бы мы ни зашли, руки обрабатывают, температуру измеряют, выдают маски и перчатки. И это было на каждом участке. Я впечатлен.

Для обеспечения открытости и прозрачности голосования по изменениям в Основной закон нашей страны сегодня на избирательных участков работает более трех тысяч общественных наблюдателей.

В 20 часов все участки закрылись. Предварительные итоги голосования будут известны уже завтра, 2 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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