Сергей Бабуркин: «Голосование по поправкам в Конституцию – это реальное участие граждан в делах государства»

1 Июль 2020 2020-07-01T18:28:37+03:00

Этот опыт нужно расширять - считает уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин

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– Голосования в таком формате, в ином формате, в виде опросов надо практиковать шире, – отметил омбудсмен. – Это, во-первых, реальное участие в делах государства, а во-вторых, это опыт включенности.

При этом волеизъявление граждан должно происходить в условиях открытости и прозрачности. Именно поэтому уполномоченный лично проконтролировал работу на участках для голосования.

– Сегодня я проехал по нескольким избирательным участкам и смотрел, как работают наблюдатели, их не так много, но наблюдатели присутствуют на всех без исключения точках, – сообщил Сергей Бабуркин. – Я со всеми побеседовал, говорят, что процесс идет очень спокойно, по поводу организации голосования никаких замечаний у них и обращений к ним не было. Были вопросы у членов избирательных комиссий по поводу новых форм: палатки не всегда были удобными, поэтому их не всегда разворачивали.

Новые формы голосования, по мнению Сергея Александровича, могут выглядеть экзотическими. К нему за прошедшую неделю поступило несколько заявлений на горячую линию. Люди спрашивают, законно ли голосование во дворах.

– Я сам в качестве наблюдателя участвовал в разных странах на разных выборах, – рассказывает Бабуркин. – Конечно, везде разные форматы, разные процедуры. Во многих государствах это делается очень мобильно – раскладываются картонные ширмы, устанавливаются тенты.

Процесс наблюдения в этой ситуации проходит в обычном порядке. На каждой точке для голосования на придворовых территориях в обязательном порядке присутствовало не менее трех человек: два наблюдателя и член избиркома или, наоборот, два члена избиркома и один наблюдатель.

Как отмечают наблюдатели, за все дни голосования по поправкам на территории Ярославской области серьезных нарушений зафиксировано не было.

ИСТОЧНИК KP.RU