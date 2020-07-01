2020-07-01T17:16:16+03:00
Общество

В Ярославской области явка избирателей к 15 часам составила 50,92%

В лидерах по активности голосования Большесельский, Первомайский и Мышкинский районы
Светлана Крутикова
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К 15 часам 1 июля дневная явка составила 8,19 процентаК 15 часам 1 июля дневная явка составила 8,19 процентаФото: Олег УКЛАДОВ
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К 15 часам 1 июля дневная явка составила 8,19 процента. Сегодня проголосовали 80 450 ярославцев, зарегистрированных на территории региона.

- За все дни в голосовании по поправкам к Конституции Российской Федерации приняли участие 499 911 человек, что составляет 50,92% от общего числа избирателей, - сообщили в избирательной комиссии Ярославской области.

В тройке лидеров по активности голосования - Большесельский (72,85%), Первомайский (69,98%) и Мышкинский (69,96%) районы. Самая низкая явка пока наблюдается во Фрунзенском (36,76%) и Дзержинском (38,72%) районах Ярославля и в Переславле-Залесском (42,18%).

Свою работу избирательные участки завершат в 20 часов. После этого начнется процедура подсчета голосов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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