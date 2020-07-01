2020-07-01T18:00:27+03:00
Общество

В Ярославле начали работать фонтаны

Пока запустили два
Светлана Крутикова
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В ближайшие дни запустят фонтаны у ТЮЗа и на СтрелкеВ ближайшие дни запустят фонтаны у ТЮЗа и на СтрелкеФото: Мэрия Ярославля
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Сегодня, 1 июля, в Ярославле включили фонтаны в Демидовском сквере и перед зданием регионального правительства. Из-за пандемии коронавируса это сделали позже, чем обычно.

- Эти фонтаны будут работать на постоянной основе. Специалисты заранее проверили техническую исправность всех элементов, обследовали аппаратные механизмы, насосные станции и подсветку. Чаши очистили от мусора, который скопился за зиму, - рассказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

В ближайшие дни запустят фонтаны у ТЮЗа и на Стрелке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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