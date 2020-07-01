В Ярославле начали работать фонтаны
Пока запустили два
В ближайшие дни запустят фонтаны у ТЮЗа и на СтрелкеФото: Мэрия Ярославля
Изменить размер текста:
Сегодня, 1 июля, в Ярославле включили фонтаны в Демидовском сквере и перед зданием регионального правительства. Из-за пандемии коронавируса это сделали позже, чем обычно.
- Эти фонтаны будут работать на постоянной основе. Специалисты заранее проверили техническую исправность всех элементов, обследовали аппаратные механизмы, насосные станции и подсветку. Чаши очистили от мусора, который скопился за зиму, - рассказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.
В ближайшие дни запустят фонтаны у ТЮЗа и на Стрелке.
ИСТОЧНИК KP.RU