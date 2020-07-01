Главный день голосования: #ЯрКонституция распределит сотни подарков между пришедшими

1 Июль 2020 2020-07-01T14:17:10+03:00

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По словам организаторов мероприятия, она призвана привлечь внимание к одному из самых важных событий последних лет.

В рамках викторины обладателями подарков стали уже около 600 жителей области, сопоставимое количество участников акции получили уведомления от организаторов. Выдают презенты во всех муниципальных районах региона ежедневно. Среди сотен подарков, которые распределят между пришедшими сегодня, 1 июля, на участки для голосования и принявшими участие в викторине жителями Ярославской области, есть широкоформатные телевизоры, телефоны, компьютеры и планшеты, наборы электроинструментов, посуда и многое другое.

Организаторы напоминают, что волонтеры акции будут стоять рядом с участками до 20:00 – именно тогда закончится голосование по поправкам в Конституцию РФ. С закрытием участков закончится и прием анкет. Выдавать же сами подарки представители викторины будут по 7 июля включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU