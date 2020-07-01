Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Ярославской области 1 июля 2020: на 12 часов проголосовали 46,67% жителей региона

1 Июль 2020 2020-07-01T14:14:03+03:00

К полудню на избирательные участки пришли 38 274 человек. ФОТО: группа избирательной комиссии Ярославской области ВКонтакте

Это больше 457 тысяч ярославцев

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Активность участников голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации на территории Ярославской области на 12 часов составила 46,67%.

- К полудню на избирательные участки пришли 38 274 человек. С учетом голосования до дня голосования явка по региону составляет 46,67% или 457 735 граждан, - сообщили в избирательной комиссии Ярославской области.

Напомним, что сегодня, 1 июля, в регионе открыты 858 избирательных участков. Они работают до 20 часов. Адрес своего участка можно узнать на сайте ЦИК России, в личном кабинете на портале госуслуг или позвонив в Информационно-справочный центр ЦИК России: 8-800-200-00-20.

ИСТОЧНИК KP.RU