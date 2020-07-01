2020-07-01T15:03:55+03:00
Общество

Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» выступил против съемок фильма о погибшей команде

Руководство клуба объяснило, почему не хочет сотрудничать с создателями ленты
Светлана Крутикова
Поделиться:
Руководство клуба объяснило, почему не хочет сотрудничать с создателями ленты. ФОТО: группа «Хоккейный клуб «Локомотив» ВКонтактеРуководство клуба объяснило, почему не хочет сотрудничать с создателями ленты. ФОТО: группа «Хоккейный клуб «Локомотив» ВКонтакте
Изменить размер текста:

Вчера, 30 июня, в Ярославле начались съемки фильма «Только Локо!». Картина посвящена трагически погибшей в 2011 году команде хоккейного клуба. Однако, как оказалось, руководство «Локомотива» идею о съемке ленты не поддержало. В социальных сетях появилось обращение, в котором клуб объясняет причину отказа сотрудничать с создателями фильма.

- Во-первых, мы считаем, что производство такой киноленты сейчас является несвоевременным. Кроме того, сценарий носит крайне поверхностный характер и не представляет зрителям весь масштаб, глубину и необратимость трагедии команды «Локомотив», признанной мировым сообществом одной из самых страшных в истории спорта, - говорится в обращении.

В заявлении отмечается, что позицию клуба разделяет значительная группа родственников погибших, руководство «РЖД», администрация Ярославской области и актив болельщиков команды.

- Мы готовы к диалогу с различными творческими объединениями и отдельными авторами относительно съемок художественных и документальных фильмов. В частности, мы поддерживаем начинание режиссера Елены Михеевой с циклом 30-минутных документальных фильмов, посвященных каждому из членов погибшей команды «Локомотив», - сообщает руководство клуба.

Администрация «Локомотива» готова оказать содействие созданию полнометражного художественного фильма в том случае, если проведут конкурс на лучший сценарий, получат одобрение родных и близких погибших, а в качестве экспертов картины выступят «компетентные люди, глубоко пережившие трагедию сентября 2011 года».

- Абсолютно уверены, что чудовищная катастрофа команды «Локомотив» не может и не должна стать поводом для реализации чьих-либо творческих и финансовых амбиций, беспринципного подхода к чувствам и мнению людей, которые понесли острую боль утраты. Необходимо сохранять добрые традиции творческого союза спорта и кинематографа, отраженные в лучших российских фильмах, - завершает свое заявление руководство клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сергей Бабуркин: «Голосование по поправкам в Конституцию – это реальное участие граждан в делах государства»
В Ярославле начали работать фонтаны
В Ярославской области явка избирателей к 15 часам составила 50,92%
Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» выступил против съемок фильма о погибшей команде
Главный день голосования: #ЯрКонституция распределит сотни подарков между пришедшими
Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Ярославской области 1 июля 2020: на 12 часов проголосовали 46,67% жителей региона
Евгений Чуркин: «Важно проголосовать, чтобы не жалеть о том, что твой объект не попал в программу»
В Ярославской области трехлетний ребенок выпал из окна
На протяжении всего основного дня голосования по поправкам в Конституцию в Ярославской области будет работать ситуационный центр
Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Ярославской области 1 июля 2020: явка избирателей на 10 утра составила 44,98%
Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Ярославской области 1 июля 2020: открылись 858 избирательных участков
В Ярославле ищут 24-летнего молодого человека