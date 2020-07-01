2020-07-01T13:39:28+03:00
Общество

Евгений Чуркин: «Важно проголосовать, чтобы не жалеть о том, что твой объект не попал в программу»

Завершающий день голосования по губернаторской программе «Решаем вместе!» может стать определяющим в выборе объектов для благоустройства
Мария СОКОЛОВА
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Итоги будут подведены уже на следующей неделе. Об этом сообщил руководитель офисного проекта Евгений Чуркин.

– Голосование по проекту «Решаем вместе!» проходит одновременно с голосованием по поправкам в Конституцию и дает возможность жителям заявить о тех территориях, которые должны быть благоустроены в следующем году, – напомнил он. – Подсчет голосов будет длится примерно три дня. Уже в понедельник мы объявим результаты.

Именно таким образом, с привлечением максимального количества жителей, было решено определить судьбу дополнительных 300 миллионов рублей, которые губернатор выделил на благоустройство. В голосовании участвуют все муниципальные районы и городские округа. Работы на выбранных объектах будут проведены уже в следующем году.

Помимо фиксированных сумм на каждый район и городской округ, определены и бонусные суммы финансирования. Их получат те территории, жители которых проявят наибольшую активность при голосовании. Четырем районам-лидерам выделят по 4 миллиона рублей, малым городам – 6 миллионов за первое место, 4 миллиона рублей за второе, один из крупных городов – Ярославль или Рыбинск, получит 14,5 миллионов.

– По вчерашнему дню в лидерах Большесельский, Даниловский и Гаврилов-Ямский район. Но сегодня достаточно длинный, нерабочий день. Жители могут его потратить, в том числе и на то, чтобы отдать свой голос, и однозначно, могут быть какие-то перемены, поэтому итоги подводить еще рано, – сказал Евгений Чуркин. – С 25 июня мы анализируем ситуацию по активности, каждый день у нас были лидеры, и каждый день эти лидеры менялись, поэтому этот день не исключение, он может поменять таблицу лидеров. Поэтому важно прийти сегодня и проголосовать, чтобы потом не жалеть о том, что из-за того, что ты остался дома твой объект не попал в программу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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