2020-07-01T11:28:12+03:00
Общество

На протяжении всего основного дня голосования по поправкам в Конституцию в Ярославской области будет работать ситуационный центр

Сегодня, 1 июля, вся информация по голосованию по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации будет стекаться в ситуационный центр. Он развернут на базе пресс-центра ГАУ ЯО «Информационной агентство «Верхняя Волга»
Мария СОКОЛОВА
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– Сегодня решающий, итоговый день голосования по поправкам в Конституцию нашей страны, это главное политическое событие в жизни России, – подчеркнул директор «Верхней Волги» Александр Лебедев. – Здесь, в нашем пресс-центре мы ждем представителей избирательной комиссии Ярославской области, которые будут рассказывать о явке, о том, как проходит голосование по поправкам.

Отчеты облизбиркома ожидаются в 11, 13, 16 и 19 часов. Кроме того, свое мнение о ходе голосования будут высказывать представители общественности, волонтерских движений, уполномоченный по правам человека, иные официальные лица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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