Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Ярославской области 1 июля 2020: явка избирателей на 10 утра составила 44,98%
В Ярославской области явка на голосование по поправкам в Конституцию РФ на 10 часов составила 44,98% от общего числа избирателей. Информация об этом появилась на сайте региональной избирательной комиссии.
Самыми активными избирателями стали жители Большесельского района. Здесь к 10 утра проголосовали чуть больше 70% населения. Следом за Большесельским идет Борисоглебский район. Там явка составила 66%. Замыкает тройку активистов Мышкинский район. Здесь проголосовали 64,79% жителей.
Сегодня, 1 июля, проходит основной день голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. На территории Ярославской области открылись 858 постоянных и временных избирательных участков. Они будут работать до 20 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU