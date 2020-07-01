Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Ярославской области 1 июля 2020: явка избирателей на 10 утра составила 44,98%

1 Июль 2020 2020-07-01T11:18:47+03:00

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В Ярославской области явка на голосование по поправкам в Конституцию РФ на 10 часов составила 44,98% от общего числа избирателей. Информация об этом появилась на сайте региональной избирательной комиссии.

Самыми активными избирателями стали жители Большесельского района. Здесь к 10 утра проголосовали чуть больше 70% населения. Следом за Большесельским идет Борисоглебский район. Там явка составила 66%. Замыкает тройку активистов Мышкинский район. Здесь проголосовали 64,79% жителей.

Сегодня, 1 июля, проходит основной день голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. На территории Ярославской области открылись 858 постоянных и временных избирательных участков. Они будут работать до 20 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU