Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Ярославской области 1 июля 2020: открылись 858 избирательных участков

1 Июль 2020 2020-07-01T10:18:51+03:00

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Сегодня, 1 июля, в Ярославской области проходит основной день голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Ровно в 8 часов утра на территории региона открылись 858 избирательных участков, из них 271 в Ярославле.

- Они будут работать до 20 часов. Для того, чтобы избежать большого наплыва людей в этот день, прийти на процедуру голосования можно было заблаговременно. Участковые избирательные комиссии приступили к работе с 25 июня. Сегодня, после закрытия избирательных участков, начнется процедура подсчета голосов, - пояснила председатель избирательной комиссии Ярославля Оксана Каменецкая.

Кроме постоянных избирательных участков для проведения голосования организовали и временные. Они могут закрыться раньше 20 часов, если все по списку избиратели проголосуют.

Одновременно с голосованием по поправкам в Конституцию в Ярославле проходит голосование по проекту «Решаем вместе!». Жители города, придя на избирательный участок, могут отдать голос за строительство спортивно-игрового комплекса в своем районе. Победят два района, которые наберут максимальное количество голосов. Проекты реализуют уже в следующем году.

Адрес своего участки можно узнать на сайте ЦИК России, в личном кабинете на портале госуслуг или позвонив в Информационно-справочный центр ЦИК России: 8-800-200-00-20 (звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU