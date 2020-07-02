В Ярославском районе загорелся частный дом: погиб один человек

2 Июль 2020 2020-07-02T08:49:20+03:00

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Ночью 30 июня в СНТ «Заречье» Ярославского района загорелся частный дом.

- В 00:31 на пульт диспетчера поступило сообщение о возгорании на дачном участке. На место выехали пять пожарных машин и 18 сотрудников. Ликвидировать огонь удалось в 02:06. Есть пострадавшие, - сообщили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области.

В огне погиб 53-летний мужчина. По факту произошедшего следственный комитет начал проверку. Как рассказали в пресс-службе ведомства, следователь осмотрел место трагедии, опросил очевидцев. Точную причину смерти мужчины установят в ходе судебно-медицинской экспертизы. Официальной информации о том, почему произошло возгорании, на данный момент нет.

ИСТОЧНИК KP.RU