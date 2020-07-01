В Ярославле ищут 24-летнего молодого человека
В Ярославле разыскивают 24-летнего Романа Карпова. Молодой человек ушел из дома в Кировском районе 30 июня и не вернулся.
На вид пропавшему 20-25 лет, его рост 186 сантиметров, он худощавого телосложения, русые волосы, серые глаза. Был одет в бордовую футболку и темно-синие брюки Adidas, на ногах – коричневые кожаные кроссовки.
- Всех, кто ехал 30 июня после 13 часов из Ярославля в сторону Костромы, Иваново, Гаврилов-Яма просим посмотреть записи видеорегистраторов на предмет обнаружения человека с похожими приметами, - обращаются к водителям добровольцы поискового отряда «ЯрСпас».
Если вы видели Романа или знаете что-то о его местонахождении, сообщитесообщите в полицию по телефонам «02», с сотового «102», «112» или по номеру горячей линии «ЯрСпаса» - 8 (910) 964-08-38.
ИСТОЧНИК KP.RU