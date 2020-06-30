2020-06-30T15:03:01+03:00
Происшествия

В Ярославле задержали закладчика с крупной партией наркотиков

Мужчине грозит от 10 до 20 лет лишения свободы
Полина Вачнадзе
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В Ярославле задержали закладчика с крупной партией наркотиковВ Ярославле задержали закладчика с крупной партией наркотиковФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Красноперекопском районе Ярославля задержан 22-летний мужчина, который через Интернет «устроился на работу» закладчиком наркотиков. У него было обнаружено и изъято 60 свертков с запрещенными препаратами, обшей массой более 200 граммов, что является крупным размером.

- Забрав в указанном месте «закладку», мужчина расфасовал синтетический наркотик по сверткам и приступил к оборудованию тайников для потребителей. В это время его и задержали полицейские. Обвиняемый сам является наркопотребителем и деньги ему были необходимы для покупки дозы, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Сейчас ярославец находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд, мужчине грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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