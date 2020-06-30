В Ярославле женщина-водитель сбила велосипедиста

30 Июнь 2020 2020-06-30T12:34:19+03:00

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ДТП произошло на проспекте Авиаторов 29 июня вечером. Женщина-водитель на машине «Шевроле Спарк» наехала на 29-летнего велосипедиста. Мужчина с травмами госпитализировали в больницу.

- По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства аварии, - сообщили в пресс-службе УМВ по Ярославской области.

Из-за участившихся случаев ДТП с участием вело- и мототранспорта полиция просит все участников дорожного движения быть дисциплинированными, соблюдать правила и скоростной режим. Водителям автомобилей рекомендуют быть особенно внимательными при перестроении.

Определите детям разрешенные места для велопрогулок: это может быть парк, стадион, закрытая от транспорта площадка. Не забывайте об экипировке, установите на велосипед специальные световые приспособления.

ИСТОЧНИК KP.RU