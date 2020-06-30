Руководителем ярославского департамента градостроительства стал Николай Беляков

30 Июнь 2020 2020-06-30T12:07:03+03:00

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В Ярославле – новый директор департамента архитектуры и градостроительства. Ведомство возглавил коренной ярославец, имеющий опыт работы в организациях, связанных со строительством и ЖКХ Николай Беляков.

Сейчас перед ним стоит задача сделать так, чтобы все строящиеся объекты и новые программы были завершены в срок. С сегодняшнего дня Николай Беляков уже приступил к своим обязанностям.

Справка

Николай Александрович Беляков родился 7 ноября 1964 года.

В 1991 году окончил Ярославский политехнический институт, получил квалификацию «инженер-механик» по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». С 1995 по 1996 годы прошел курс повышения квалификации в Институте государственного и муниципального управления по направлению «Рыночная экономика. Маркетинг».

С 1991 года, сразу после окончания института, Николай Александрович занимал руководящие должности в различных организациях Ярославской области. Имеет опыт работы в органах местного самоуправления: с 2003 года по 2004 год замещал должность муниципальной службы председателя комитета ЖКХ, строительства и архитектуры Администрации Ярославского муниципального района, с 2014 года по 2015 год — заместителя главы по вопросам ЖКХ и строительства Администрации Ярославского муниципального района. В течение десяти лет, с 2010 до 2014 года возглавлял ГУП ЯО «Ярославльстройматериалы». С января 2015 года по октябрь 2016 года был генеральным директором ООО «Апрель», а с октября 2016 года по апрель 2018 года — директором ГКУ ЯО «Единая служба заказчика». С апреля 2018 года Николай Александрович работал первым заместителем директора ООО «Авторесурс» в городе Ярославле.

ИСТОЧНИК KP.RU