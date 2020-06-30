«Ростелеком» построил оптику в поселке Бурмакино Ярославкой области

30 Июнь 2020 2020-06-30T11:54:59+03:00

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В июне «Ростелеком» охватил оптикой поселок Бурмакино Некрасовского района Ярославской области. Специалисты компании протянули три километра оптического кабеля и построили сеть GPON для 1 000 домохозяйств. В Некрасовском районе это четвертый населенный пункт, где можно пользоваться самыми современными технологиями связи. В прошлом году возможность подключить интернет по оптике получили жители Шачебола, Климатино и Диево-Городища.

Технология GPON позволяет обеспечить скорость доступа в Сеть до 1 Гбит/с и предоставлять все услуги через один кабель. Внутри квартиры или дома организуется проводной и беспроводной доступ в интернет. Технология перспективна и экономична, имеет запас скорости и пропускной способности в расчете на растущие потребности пользователей.

Роман Русских, директор филиала в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком»:

- Второй год на территории Ярославской области мы ведем активное строительство оптических сетей в небольших населенных пунктах. Сейчас, кроме областного центра, подключиться к интернету по оптике можно более чем в 60 населенных пунктах, причем часть из них – это села и деревни. Их жители могут подключить не только интернет, но и, например, видеосервис Wink. Причем для удобства наших клиентов мы создали тарифный план «Трансформер», который поможет подобрать под интересы пользователя набор пакетов телевизионных каналов по тематике. Кроме того, по умолчанию в него входит коллекция из пяти тысяч популярных фильмов и сериалов.