В Ярославской области уничтожили станки, на которых нелегально делали оружие

30 Июнь 2020 2020-06-30T11:37:57+03:00

Судебные приставы передали в территориальное управление Росимущества три станка. ФОТО: УФССП по Ярославской области

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В Ярославской области против бизнесмена, который нелегально делал оружие, возбуждено уголовное дело. Бизнесмен поставил на поток изготовление одноствольных и двуствольных ружей, винтовок, пистолетов, тепловизионных прицелов, гильз, пуль и патронов.

Судьбу предпринимателя решит суд, а вот участь станков уже определена – они будут утилизированы.

- Судебные приставы передали в территориальное управление Росимущества три станка, на которых изготавливалось оружие и боеприпасы к нему, на утилизацию, - сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU