Голосование по поправкам: общественные наблюдатели рапортуют об отсутствии серьезных нарушений в Ярославской области

30 Июнь 2020 2020-06-30T11:06:25+03:00

Они уже на протяжении почти целой недели следят за чистотой процесса волеизъявления граждан

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– Своеобразный «экватор» голосования по внесенным в Конституцию поправкам мы уже преодолели – большая часть дней позади, – сказал председатель комиссии Общественной палаты Ярославской области по развитию институтов гражданского общества и защите прав граждан Александр Соколов. – Общественная палата Ярославской области организует работу наблюдателей, стремясь обеспечить прозрачность и открытость всех процессов. За прошедшее время каких-то серьезных инцидентов в регионе зафиксировано не было. Наблюдатели на протяжении этой недели работают на всех участках для голосования – и в помещениях, и во дворах, и на предприятиях, и при организации голосования на дому.

Завтра, 1 июля, – основной день голосования и самый долгий рабочий день и для членов избиркомов, и для наблюдателей – их ждет подсчет голосов.

Поддержали ли жители нашей области внесение изменений в Основной закон Российской Федерации, мы узнаем уже в ближайшие дни. Первые предварительные итоги будут озвучены 2 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU