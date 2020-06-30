Викторина #ЯрКонституция: на финишной прямой

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:55:25+03:00

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Только в областном центре презенты получили больше 150 участников. Акция проходит параллельно с голосованием по поправкам в Конституцию рядом с избирательными участками и продлится до 1 июля включительно.

Выдают презенты во всех муниципальных районах региона ежедневно. Получить ценную технику, электроинструмент или набор посуды – приятный сюрприз для любого человека. А для жителей сельской местности, не богатой на развлечения, это порой целое событие.

Самый обсуждаемый, самый желанный подарок для людей, жизнь которых неразрывно связана с трудом на земле – мотоблок. Антон Ганценбиллер из поселка Кстово Покровского сельского поселения уже на пенсии. Буквально на днях, 22 июня, отпраздновал день рождения. Но такого подарка судьбы, конечно не ждал.

Проголосовать Антон Керонимович пошел в первый же день. Это важно, считает он. Заодно принял участие и в викторине – скорее, ради интереса, в возможность получить что-то серьезное особо не верил. Но уже на следующий день сообщили, что он оказался в числе счастливчиков, а в субботу – Антон Ганценбиллер собирал новый крутой мотоблок на своем приусадебном участке.

– С удивлением и даже недоверием сотрудники колл-центра сталкиваются почти при каждом втором звонке, – рассказали организаторы викторины. – Конечно, вероятность получить подарок не так велика, но все-таки она вполне реальна.

А порой улыбки фортуны ставят участников в довольно затруднительное положение. Так, глава Октябрьского сельского поселения Николай Ситников на участок для голосования пришел в первые дни – это та ситуация, когда если у тебя даже небольшая руководящая должность, нужно быть в первых рядах и подавать пример, считает он.

Принять участие во всех общественно значимых акциях тоже, конечно, было необходимо. Но каково же было удивление Николая Григорьевича, когда на следующий день выяснилось, что волею случая он стал обладателем новой бензопилы.

– Инструмент замечательный, и пусть он послужит на общее благо, – озвучил свое решение глава поселения и передал бензопилу своему односельчанину, который в свое личное время занимается благоустройством территорий.

Шанс получить подарок не так уж и велик – их меньше двух тысяч на всю область. Поэтому чтобы два презента достались членам одной семьи, да еще и в одном из самых удаленных районов – невероятно. Невероятно, но факт! В поселке Октябрь Некоузского района мама – Елена Игоревна Иванова получила блинницу, а ее юная дочь Ксения – смарт-часы. Это голосование для младшей Ивановой первое, и этот подарок станет не только полезной для здоровья вещицей, но и своего рода памятным сувениром о первом походе на избирательный участок.

Если вы еще не приняли участие в викторине, поспешите. Все, что нужно – рядом со своим участком для голосования найти человека с коробкой, на которую нанесен логотип #ЯрКонституция. Он даст вам бланк с 10 вопросами по содержанию и истории Основного закона нашей страны. Вопросы не сложные, да и пользоваться при ответе можно любыми источниками информации. Заполняя купон, не забудьте указать свой телефон.

Обязательно перепроверьте его – к сожалению, на некоторые номера организаторы акции не могут дозвониться, и тогда подарок повторно проходит процедуру перераспределения. Также важно оторвать и сохранить корешок с QR-кодом – его необходимо будет предъявить при получении подарка.

Тем, кому повезет, позвонят сотрудники колл-центра. Они спросят ваши фамилию, имя и отчество и расскажут, где и когда можно забрать подарок. Никакой иной информации о себе давать не нужно.

ИСТОЧНИК KP.RU