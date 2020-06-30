В Ярославле осудили бывшего военного, протаранившего КАМАЗом легковушку

30 Июнь 2020 2020-06-30T13:08:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ярославле гарнизонный военный суд признал виновным бывшего военнослужащего автомобильной роты, старшего прапорщика, который нарушил правила дорожного движения и стал виновником ДТП. Авария произошла в декабре 2018 года на дороге Углич-Некоуз-Брейтово в Мышкинском районе.

Старший прапорщик, управляя КАМАЗом, который буксировал УРАЛ, допустил выезд буксируемой машины на разделительную полосу. В это время по встречной полосе ехал «Хендай».

- Произошло столкновение. Водителю легкового автомобиля был причинен по неосторожности тяжкий вред здоровью, - сообщили в военном следственном отделе СК РФ по Ярославскому гарнизону.

Бывший военный был признан виновным и должен выплатить штраф в 60 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU