В Ярославле осудили бывшего военного, протаранившего КАМАЗом легковушку
В Ярославле гарнизонный военный суд признал виновным бывшего военнослужащего автомобильной роты, старшего прапорщика, который нарушил правила дорожного движения и стал виновником ДТП. Авария произошла в декабре 2018 года на дороге Углич-Некоуз-Брейтово в Мышкинском районе.
Старший прапорщик, управляя КАМАЗом, который буксировал УРАЛ, допустил выезд буксируемой машины на разделительную полосу. В это время по встречной полосе ехал «Хендай».
- Произошло столкновение. Водителю легкового автомобиля был причинен по неосторожности тяжкий вред здоровью, - сообщили в военном следственном отделе СК РФ по Ярославскому гарнизону.
Бывший военный был признан виновным и должен выплатить штраф в 60 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU